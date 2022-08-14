زاخاروفا تعلق على "مراجعة خبراء مستقلين" لتقرير "العفو الدولية" حول أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على إعلان منظمة "العفو الدولية"، أن "خبراء مستقلين" سيراجعون تقريرها حول انتهاك قوات أوكرانيا للقانون الدولي.

في وقت سابق قالت "DW"، إن الخبراء المستقلين سيتحققون من تفاصيل التقرير الفاضح. وهم خلال ذلك لن يدرسوا التقرير نفسه فقط، بل وعملية تحضير مواده التي أثارت استياء السلطات الأوكرانية.

ووفقا لها، ستقوم مجموعة مستقلة من الخبراء بتحليل تقرير منظمة "العفو الدولية"، الذي اتهم وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بنشر أسلحتها في مناطق سكنية مما عرض المدنيين لخطر كبير.

وترى زاخاروفا، أن سبب هذه "المراجعة"، هو أن النتيجة يجب أن تكون مختلفة ومغايرة. ويجب أن تتوافق مع الاتجاه السائد.

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وقالت الدبلوماسية الروسية: "الحقائق لا تهم أحدا. بما أنهم قالوا إن نظام كييف لا يطلق النار على المدنيين، فهذا يعني أنه لا يطلق النار. هذا نهج غير علمي، لكن وجوده بالذات هو يحدد النظام الغربي الحالي كمنظومة دكتاتورية".

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا على تيليغرام