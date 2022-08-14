تركيا ترحل 136 مهاجرا أفغانيا إلى بلادهم

رحلت السلطات التركية في ولاية أرضروم، اليوم الأحد، 136 مهاجرا أفغانيا جوا إلى بلادهم، بعد دخولهم البلاد بطرق غير قانونية.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في إدارة الهجرة بأرضروم، أن "المهاجرين سيتم نقلهم إلى مطار كابل بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية لهم"، مؤكدة ترحيل 496 مهاجرا أفغانيا في الأيام الـ5 الأخيرة عبر ثلاث رحلات جوية.

ومنذ 1 يناير، تم ترحيل 5 آلاف و784 مهاجرا إلى بلدانهم بينهم 4 آلاف و266 أفغانيا و1192 باكستانيا و326 مهاجرا من جنسيات أخرى.

المصدر: "الأناضول"