قال دميتري سترينيكوف قائد فصيلة من كتيبة "كراكن" للقوميين المتعصبين الأوكرانيين، الذي وقع مؤخرا في قبضة القوات المتحالفة، إن مسلحين من سوريا يقاتلون إلى جانب قوات كييف في خاركوف.

وأضاف الأسير في حديث للصحفيين: "ذات مرة كنا في مهمة في مكان خارج روسكا لوزوفا (مقاطعة خاركوف)، وهناك شاهدت مجموعة من السوريين وهم يركضون بالبنادق الآلية. كان هؤلاء يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية".

وتابع سترينيكوف القول، إنه شاهد بالتأكيد ثلاثة أو أربعة من المسلحين السوريين. وأشار إلى أنه لم يتوغل عمق في المنطقة ولم يشاهد الذين عبروا المكان قبل ذلك.

وأكد الأسير الأوكراني، أن المسلحين السوريين يقاتلون ضمن وحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.

وكان سترينيكوف قد ذكر في وقت سابق، أن عناصر فصيلة من كتيبة "كراكن" التي كان يقودها، تخلوا عنه وتركوه جريحا خلال انسحابهم بالقرب من محيط المركز السكني بيلوغوروفكا في دونباس. وبعد ذلك عثر عليه الجنود الروس وقدموا له المساعدة الطبية الأولية.

المصدر: نوفوستي