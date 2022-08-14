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تواصل منافسات الألعاب العسكرية "بياتلون" للدبابات في روسيا

أخبار العالم

تواصل منافسات الألعاب العسكرية
RT
تواصل منافسات الألعاب العسكرية "بياتلون" للدبابات في روسيا
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تستمر المسابقات الدولية لدورة الألعاب العسكرية "تانك بياتلون" للدبابات بسباقات فردية اليوم الأحد في ألابينو في ضواحي موسكو.

وتتنافس قرغيزستان اليوم الأحد في السباق الفردي.

وتتشارك في المسابقات فرق من 21 دولة، في ملعب تدريب ألابينو من 13 أغسطس إلى 27 أغسطس.

وتتنافس فرق الدول المشاركة في التوجيه في ساحة المعركة، ومهارات القيادة، ودقة الرماية والسيطرة على النيران على دبابات T-72B3 الروسية، وفريق من بيلاروس على T-72BME (النسخة البيلاروسية لتحديث الدبابات)، وPRC على النوع المحدث- الدبابات 96B.

وستتكون المسابقات من مراحل: سباق فردي ونصف نهائي ونهائي من مرحلة التتابع.

المصدر: RT

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