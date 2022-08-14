القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة وفصائل فلسطينية تبارك عملية القدس

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة ببلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية المسلحة بالقدس التي أسفرت عن إصابة مستوطنين، فيما باركت فصائل فلسطينية العملية دون تبنيها.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن "قوات الاحتلال حاصرت بلدة سلوان ومنعت الدخول أو الخروج منها، واقتحمت مجموعة كبيرة من المنازل، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني"، لافتا إلى أن "أعدادا كبيرة من مخابرات الاحتلال والشرطة والقوات الخاصة ووحدة "اليمام" استنفرت في أزقة حي البستان، وعلين اللوزة، والحارة الوسطى، وبطن الهوى، واقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية لساعات".

وأوضح المركز أن "شرطة الاحتلال، معززة بالوحدات الخاصة، اعتقلت مجموعة كبيرة من سكان سلوان، وخاصة في صفوف الشبان"، وذلك للاشتباه بأن منفذ عملية إطلاق النار في القدس، والتي أدت لإصابة 10 مستوطنين، هو من سكان البلدة، كما أن من بين المعتقلين، المرابطة المقدسية أسماء الشيوخي، وابنتها، و3 من أبنائها الشبان.

وفي الوقت نفسه، باركت فصائل فلسطينية، فجر اليوم، عملية القدس، حيث قالت حركة "حماس"، التي وصفت العملية بـ"البطولية والشجاعة"، إن "العملية تأتي كرد فعل طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى"، وفق ما جاء في بيان الناطق باسم "حماس"، فوزي برهوم.

وأكمل فوزي برهوم: "إجراءات الاحتلال القمعية وتشديد القبضة الأمنية على أهلنا في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة".

واعتبر المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، طارق عز الدين، أن "العملية تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال في وحدة الساحات ضد هذا المحتل، وتأتي لتؤكد أن الاحتلال ليس له مكان على أرضنا، ولن يشعر بالأمان مادامت المقاومة مستمرة"، مشيرا إلى أن "مكان العملية في قلب القدس المحتلة له دلالة كبيرة أنها ستبقى إسلامية عربية فلسطينية، وكل محاولات التهويد والمصادرات والاجرام ضدنا أهلها لن يغير من واقع فلسطينيتها".

هذا وأشادت الجبهة الشعبية بالعملية، معتبرة أنها "تؤكد من جديد أن مقاومة شعبنا مستمرة بكافة الأشكال وعلى امتداد الأرض الفلسطينيّة المحتلة".

وتابعت: "العملية جاءت كرد طبيعي من أبناء شعبنا على جرائم الاحتلال المتصاعدة، بدءا من غزة ونابلس، مرورا بباقي المدن والمخيمات الفلسطينية".

المصدر: عرب 48