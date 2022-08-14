"سبيكتاتور": الولايات المتحدة دولة هرمة مجنونة وجمهورية موز

أشارت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، يرى في الولايات المتحدة قوة عظمى متدهورة ودولة هرمة مجنونة، ووصفت الولايات المتحدة بأنها "جمهورية موز".

وقال فريدي غراي الكاتب في المجلة إن "شي يرى الولايات المتحدة ليس فقط كقوة عظمى متدهورة، وإنما أيضا دولة هرمة مجنونة تماما".

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وأضاف: "من ملامح تراجع الولايات المتحدة عدم نجاح زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، و"خطأ" آخر للزعيم الأمريكي جو بايدن الذي لم يتمكن من ارتداء سترته ونظارته بعد زيارة ولاية كنتاكي".

ولفت إلى أن "معدل القتل في الولايات المتحدة يصل إلى أعلى مستوياته وأن مشكلة توفير أغذية الأطفال لم يتم حلها بعد".

وتابع: "من حيث المبدأ، لا يجب أن تكون هناك مشاكل كهذه في أكثر الاقتصادات الرأسمالية تطورا في العالم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست جمهورية موز لكنها "تشبه إلى حد كبير هذه الجمهورية".

وفي هذا السياق، استشهد بمثال عمليات البحث في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي قد تكلفه فرصة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما لم يقتحم أحد منزل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي انتهكت قواعد المراسلات.

المصدر: "نوفوستي"