أول تعليق من حركة حماس على عملية القدس

علقت حركة حماس فجر الأحد على عملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة القدس، وأسفرت عن إصابة 9 إسرائيليين 3 من بينهم في حالة خطيرة جدا.

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وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس "إن عملية القدس البطولية والشجاعة رد فعل رد طبيعي على عربدة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وجرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف: "هذه العملية البطولية والنوعية تأكيد على استمرار وتصاعد الفعل المقاوم في القدس المحتلة، وأن شعبنا يعي تماما أن المقاومة طريقه الوحيد لحماية الأرض والمقدسات، وأنها قادرة على رفع تكلفة الاحتلال وإلحاق الهزيمة به".

وأكد أن "إجراءات تل أبيب القمعية وتشديد القبضة الأمنية على الأهل في القدس لن توهن عزيتهم ولن تكسر إرادتهم، بل ستشكل الدافع الأكبر للمقاومين لتصعيد وتطوير أدوات المقاومة".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية