 
مباشر

سوناك يدعو لندن لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بعد مهاجمة سلمان رشدي

أخبار العالم

سوناك يدعو لندن لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بعد مهاجمة سلمان رشدي
Gettyimages.ru
المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية ريشي سوناك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlug

دعا المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية ريشي سوناك إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد الهجوم على الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي في نيويورك مؤخرا.

وقال سوناك في تصريح لصحيفة "التلغراف": إن لندن يجب أن تصنف الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى صفقة (نووية) جديدة ومعززة وعقوبات أكثر صرامة، وإذا لم نتمكن من تحقيق نتائج ، فعلينا أن نبدأ في التساؤل عما إذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد وصلت إلى طريق مسدود".

وتابع أن "الهجوم الوحشي بالسكاكين على سلمان رشدي يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للغرب، ورد الفعل الإيراني على الهجوم يعزز ضرورة فرض حظر على الحرس الثوري الإيراني".



المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا