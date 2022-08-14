نواب أمريكيون يطالبون المخابرات الوطنية بتقييم خطر حيازة ترامب لوثائق سرية

طالب نواب ديمقراطيون مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، بتقييم ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضر بالأمن القومي باحتفاظه بوثائق سرية بمقر إقامته بفلوريدا.

جاء ذلك في رسالة وجهها النواب ونشرت على الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي.

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وورد في الرسالة: "نكتب إليك لطلب تحقيق فوري وتقييم الأضرار فيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن الرئيس السابق ترامب قد أخذ وخزن معلومات سرية للغاية في ممتلكاته الشخصية.. معلومات سرية للغاية.. بالإضافة إلى ذلك، نطلب منك عقد إحاطة خاصة للنواب حول إجراء تقييم الأضرار في أسرع وقت ممكن".

المصدر: وكالات