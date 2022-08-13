مصرع شخصين بحادث تحطم طائرة خفيفة في بيلاروس

أعلنت لجنة التحقيقات البلاروسية أن شخصين قتلا في حادث تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة غرودنو غربي البلاد.

وقالت اللجنة في بيانها على "تيليغرام": "بحسب البيانات الأولية، قام طياران يبلغان من العمر 61 عاما و54 عاما لطائرة خفيفة اليوم برحلات ترفيهية فوق منطقة سلونيم وفي المساء تحطمت الطائرة فوق مدينة سلونيم بمقاطعة غرودنو".

وكشفت أن الطيارين قتلا على الفور متأثرين بجروحهما.

ويعمل الخبراء في الوقت الحالي على تحديد أسباب الحادث.

المصدر: RT