إصابة رئيس وزراء مالي بوعكة صحية أخضع على إثرها لنقاهة قسرية

نقل رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا، إلى عيادة في باماكو العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، وفق أحد مستشاريه وطبيبه المعالج.

وقال مستشار رئيس الوزراء إن "شوغل مايغا أدخل إلى عيادة خاصة في باماكو.. أصابته وعكة صحية طفيفة.. يمكنني أن أقول إنه بخير حاليا.. إنه تحت المراقبة الطبية".

وأضاف طبيبه: "تم إدخال رئيس وزراء مالي السبت إلى عيادتنا بسبب وعكة صحية خطرة.. يمكنني أن أقول إنه يتعافى بشكل جيد".

وأكد مكتبه عبر "فيسبوك" أنه "بعد 14 شهرا من العمل الدؤوب، قام طبيب رئيس الحكومة شوغل كوكالا مايغا بوضعه في حالة استراحة قسرية"، وأضاف "يستأنف نشاطه الأسبوع المقبل إن شاء الله".

وكانت مجلة "جون أفريك" التي تتخذ من باريس مقرا لها قد ذكرت نقلا عن مصادر قريبة من مايغا أنه أصيب بسكتة دماغية.

وتولى شوغل كوكالا مايغا (64 عاما) عدة حقائب وزارية، وترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية، وعينه الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا للحكومة العام الماضي، بعد ثاني انقلاب عسكري في تسعة أشهر.

ويتعرض شوغل كوكالا مايغا لانتقادات العديد من القادة السياسيين منذ عدة أشهر في مالي، والذين يطالبون باستقالته.

ويتهمه العديد من حلفائه السابقين في حركة "5 يونيو" المدنية والتي كان أحد مؤسسيها بالتخلي عن "النضال الحقيقي من أجل التغيير" والعمل من أجل مصالحه الخاصة وليس مصالح البلاد.

المصدر: أ ف ب + مجلة "جون أفريك"