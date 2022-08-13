استطلاع: ليز تراس تتقدم بـ22 نقطة على منافسها ريشي سوناك في سباق خلافة جونسون

كشف استطلاع لآراء أعضاء حزب المحافظين البريطاني أجرته مؤسسة "أوبينيوم ريسيرش"، أن وزيرة الخارجية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة على منافسها ريشي سوناك، في سباق رئاسة الحكومة.

وقالت المؤسسة إن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضوا في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد، أظهر حصول تراس على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39 %.

🚨NEW CONSERVATIVE MEMBERS POLL🚨



Liz Truss holds a 22 points lead.



Liz Truss 61%

Rishi Sunak 39%



We surveyed 570 members between Monday and Friday this week. pic.twitter.com/T6wTCPM63V — Opinium (@OpiniumResearch) August 13, 2022

وكان الحجم الإجمالي للعينة، 570 شخصا، قال أقل من ثلثهم (29٪) إنهم صوتوا بالفعل، وقال 47٪ آخرون إنهم اتخذوا قرارهم، وأكد 19٪ فقط إنهم قد يغيرون رأيهم.

29% of the sample had already voted (although total turnout will be a lot higher than that now) with a further 47% saying they have made up their mind.



Just 19%, and only 9% of Truss voters, say they might still change their mind. pic.twitter.com/UvEC3R0M4G — Opinium (@OpiniumResearch) August 13, 2022

كما أظهر الاستطلاع أن الأسباب الثلاثة الأولى لدعم تراس كانت كراهية سوناك، والتصور بأنها أكثر جدارة بالثقة، وأنها ظلت موالية لجونسون علما أن استقالة سوناك ساعدت في سقوط بوريس جونسون.

We asked members to write in their top reason for supporting their chosen candidate, and then coded it into categories.



The top reasons for backing Truss are:



1) Generally don't like Sunak 14%

2) She is more honest / trustworthy 14%

3) She remained loyal to Johnson 10% pic.twitter.com/LVoKhczPkJ — Opinium (@OpiniumResearch) August 13, 2022

وقال أنصار سوناك إنه كان أفضل فيما يتعلق بالاقتصاد والأكثر كفاءة أو ذكاء بين المرشحين.

جدير بالذكر أن الاستطلاع أجري بين 8 و12 أغسطس.

وكشف الاستطلاع أن 63٪ يفضلون بقاء جونسون في السلطة بدلا من تولي تراس زمام الأمور، فيما كان تفضيل جونسون على سوناك أقوى بنسبة 68٪.

وأكد القائمون على الاستطلاع إنهم لاحظوا الـ"حنين إلى جونسون" بين أعضاء الحزب.

We are also seeing a lot of "Johnson nostalgia" among the membership.



68% would rather Johnson remains PM rather than Sunak take over.



63% would rather Johnson remains PM rather than Truss take over.



On the other hand, the wider electorate disagrees. pic.twitter.com/A2U67LZ6x8 — Opinium (@OpiniumResearch) August 13, 2022

المصدر: وكالات