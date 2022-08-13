 
مباشر

استطلاع: ليز تراس تتقدم بـ22 نقطة على منافسها ريشي سوناك في سباق خلافة جونسون

أخبار العالم

استطلاع: ليز تراس تتقدم بـ22 نقطة على منافسها ريشي سوناك في سباق خلافة جونسون
Gettyimages.ru
ليز تراس تتقدم بـ22 نقطة على منافسها ريشي سوناك في السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlts

كشف استطلاع لآراء أعضاء حزب المحافظين البريطاني أجرته مؤسسة "أوبينيوم ريسيرش"، أن وزيرة الخارجية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة على منافسها ريشي سوناك، في سباق رئاسة الحكومة.

وقالت المؤسسة إن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضوا في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد، أظهر حصول تراس على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39 %.

وكان الحجم الإجمالي للعينة، 570 شخصا، قال أقل من ثلثهم (29٪) إنهم صوتوا بالفعل، وقال 47٪ آخرون إنهم اتخذوا قرارهم، وأكد 19٪ فقط إنهم قد يغيرون رأيهم.

كما أظهر الاستطلاع أن الأسباب الثلاثة الأولى لدعم تراس كانت كراهية سوناك، والتصور بأنها أكثر جدارة بالثقة، وأنها ظلت موالية لجونسون علما أن استقالة سوناك ساعدت في سقوط بوريس جونسون.

وقال أنصار سوناك إنه كان أفضل فيما يتعلق بالاقتصاد والأكثر كفاءة أو ذكاء بين المرشحين.

جدير بالذكر أن الاستطلاع أجري بين 8 و12 أغسطس.

وكشف الاستطلاع أن 63٪ يفضلون بقاء جونسون في السلطة بدلا من تولي تراس زمام الأمور، فيما كان تفضيل جونسون على سوناك أقوى بنسبة 68٪.

وأكد القائمون على الاستطلاع إنهم لاحظوا الـ"حنين إلى جونسون" بين أعضاء الحزب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا