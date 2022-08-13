إيران.. مقتل حارس غابات متهم بالقتل على يد والد الضحية

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر رسمية بمقتل حارس غابات إيراني كانت السلطات القضائية قد علقت حكما صادرا بإعدامه السبت، على يد والد الضحية أمام مقر المحكمة.

وكان القضاء قد حكم في مطلع العام الحالي على بورومند نجفي بالإعدام لإدانته بقتل شخص اعتقد أنه يمارس الصيد غير المشروع في محافظة كرمانشاه في غرب البلاد.

لكن في أبريل، علّقت السلطات القضائية الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة بطلب من وكلاء الدفاع.

وعلى أثر جلسة عقدت في إطار إعادة المحاكمة، قال المدعي العام في كرمانشاه شهرام كرمي في تصريح للتلفزيون: "اليوم قُتل بورومند نجفي بيد والد الضحية بثلاث رصاصات كلاشنيكوف أمام المحكمة".

وأضاف: "قبيل ذلك، هاجم أحد أقرباء الضحية حارس السجن الذي كان يرافق نجفي بواسطة فأس وأصابه بجرح في اليد"، مشيرا إلى أن المهاجمَين "لاذا بالفرار".

وبحسب وسائل إعلام محلية، قتل أشخاص يمارسون الصيد غير المشروع العشرات من حراس الغابات في السنوات الأخيرة في مناطق إيرانية عدة.









المصدر: "أ ف ب"