ليبيا.. العثور على جثث 15 مهاجرا على الحدود مع السودان  

أعلنت السلطات الليبية اليوم السبت العثور على جثث ما لا يقل عن 15 مهاجرا في الصحراء على الحدود مع السودان، في أحدث مأساة لمهاجرين يسعون لحياة أفضل عبر رحلات الموت.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، جنوب شرقي البلاد، إن المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم بسبب نقص الوقود.

وقال الجهاز إن تسعة مهاجرين آخرين نجوا بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين في الصحراء. وكان من بين المهاجرين نساء وأطفال لكنه لم يذكر عددهم. كما لم يكشف عن أسباب وفاة المهاجرين، لكنه أشار إلى أنهم لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام والماء.

وقال الجهاز إن المهاجرين جميعهم سودانيون كانوا يحاولون على الأرجح الوصول إلى غرب ليبيا في محاولة لركوب قوارب التهريب إلى أوروبا.

هذه المأساة ليست الوحيدة في صحراء ليبيا المترامية الأطراف، ففي يونيو، قالت السلطات في الكفرة إنها عثرت على جثث 20 مهاجرا ماتوا عطشا في الصحراء بعد تعطل سيارتهم بالقرب من الحدود مع تشاد.

وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، في حين غرقت الدولة الغنية بالنفط في الفوضى عقب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالرئيس معمر القذافي في عام 2011.

المصدر: أب أب