طرد سبعة طلاب إماراتيين من الأكاديمية العسكرية البريطانية بدعوى الترف

طردت الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية ساندهيرست سبعة طلاب لديها من دولة الإمارات، بسبب أسلوب حياة الترف الذي عاشوه أثناء التدريب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه وفي في مرحلة ما أصبحت المشكلة خطيرة لدرجة أن الشرطة العسكرية حققت في مزاعم تقديم "رشاوى ضخمة".

وأوضحت أن الطلاب قدموا هدايا باهظة الثمن لمدربي ساندهيرست وهي عن سيارات "بي إم دبليو" ومرسيدس وساعات رولكس ورحلات إلى منتجعات النخبة.

وقالت الصحيفة إن الدول الغنية بالنفط تدفع مبالغ باهظة مقابل علاقاتها مع ساندهيرست، مضيفة أن الإمارات العربية المتحدة قامت مؤخرا ببناء مبنى سكني جديد هناك "مبنى زايد" بتكلفة 15 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن عمليات الطرد تأتي في وقت تشهد العلاقات مع الإمارات توترا، حيث أمرت محكمة بريطانية في ديسمبر الماضي حاكم دبي بدفع مبلغ قياسي قدره 554 مليون جنيه إسترليني لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية