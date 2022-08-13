عاصفة "ميري" الاستوائية تضرب بعنف السواحل اليابانية (فيديو)

أعلنت صحيفة The Japan Times أن عاصفة "ميري" الاستوائية ضربت يوم السبت السواحل اليابانية.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة وأمواج ضخمة على الساحل وانهيارات أرضية محتملة، وفيضان أنهار وغمر الأراضي المنخفضة.

وبحسب التوقعات الجوية، سيهطل ​​ما يصل إلى 150 ملم من الأمطار في منطقة توكاي ومنطقة كانتو كوشين، التي تقع على أراضيها طوكيو الكبرى، وستصل إلى 100 ملم في منطقة توهوكو في شمال شرق اليابان. ومن المتوقع وصول سرعة الرياح إلى 108 كم/ساعة في مناطق توهوكو وكانتو وتوكاي.

وتم إلغاء بعض القطارات عالية السرعة والرحلات الجوية. وعلق حوالي 12 ألف شخص في المطارات. وتم إغلاق العديد من الطرق السريعة بين المدن.

وتم إجلاء 72 ألف شخص في مدينة شيزوكا بسبب الأمطار الغزيرة.

المصدر: إنترفاكس