سياسي ألماني ينفي وجود دور وساطة يمكن أن تلعبه ميركل في الوضع بأوكرانيا

نفى فريدريك ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض، امكانية لعب ألمانيا، دور وسيط محايد في المفاوضات مع روسيا، بحسب ما أوردته وكالة DPA.

وقال فريدريك ميرز: "إن ألمانيا، مثل أوروبا بأسرها، تدعم أوكرانيا، وبالتالي لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا في المفاوضات مع روسيا".

وقال السياسي الألماني:"سأقول بغض النظر عما يردده الناس: جمهورية ألمانيا الاتحادية لا تلعب دورا وسيطا في هذا الصراع. نحن نقف مع أوروبا إلى جانب أوكرانيا، وبالتالي لا نتخذ موقفا محايدا". وجاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل ستتدخل لحل الأزمة الأوكرانية.

من ناحية ثانية اتهم ميرز الحكومة الألمانية بالتردد في مسألة دعم كييف وتوريد الأسلحة.

المصدر: نوفوستي.