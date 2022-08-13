مستشار الرئاسة الأوكرانية: بدء مفاوضات مع روسيا سيعني أن روسيا ربحت

أكد ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرنية، أن كييف ليس لديها دافع لاستئناف المفاوضات مع موسكو، لأن "هذا سيعني "انتصارا" لروسيا".

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وقال بودولاك في تصريحات صحفية: "(إجراء) مفاوضات اليوم مع روسيا سيعني شيئا واحدا فقط هو فوز روسيا".

وأشار المسؤول إلى أن كييف تحافظ على حوار مع موسكو فقط على مستوى حل قضية تبادل الأسرى وجثث القتلى، مؤكدا أنه "لا توجد حوارات في الشؤون العسكرية السياسية".

وفي وقت سابق، قال ألكسندر دارشيف، مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إنه يتعين على الولايات المتحدة إقناع الرئيس الأوكراني فلاوديمير زيلينسكي بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

واعتبر أن مثل هذا القرار سيكون أفضل خيار ووصفه بأنه الطريقة الوحيدة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تتجنب هزيمة مذلة، مثلما حدث مؤخرا في أفغانستان.

المصدر: "تاس"