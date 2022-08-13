الجيش الأذري يعلن تعرض مواقعه للقصف على الحدود مع أرمينيا وفي قره باغ

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، بأن مواقع قواتها تعرضت للقصف على الحدود مع أرمينيا وفي قره باغ.

وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أطلقت التشكيلات المسلحة الأرمنة، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني ثماني مرات".

وذكرت الوزارة، أنه تم استهداف المواقع الأذربيجانية في مناطق كالباجار وجيدابك وتوفوز ولاشين، سبع مرات من الأسلحة النارية الفردية، من مواقع أرمنية على الحدود.

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ووفقا للوزارة، وقعت حادثة أخرى تمثلت في قيام التشكيلات المسلحة الأرمنية غير الشرعية على أراضي أذربيجان، حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت، بقصف لمواقع الجيش الأذربيجاني المتمركزة في اتجاه منطقة كيلبجار.

وقالت الوزارة: "لم تقع أية خسائر في أفراد ومعدات في صفوف الجيش الاذربيجاني".

وشددت الوزارة، على أن الجيش الأذربيجاني رد بالشكل المناسب على كل هذه الاستفزازات، وتم إبلاغ قيادة قوة حفظ السلام الروسية وكذلك مركز المراقبة الروسي – التركي، بالحادث.

المصدر: تاس