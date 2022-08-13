رئيس إفريقيا الوسطى يؤكد تزايد الأصوات المطالبة بتعديل الدستور والترشح لولاية ثالثة

أكد رئيس إفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا أن الأصوات المطالبة بتعديل الدستور تتزايد، ما من شأنه السماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وقال رئيس إفريقيا الوسطى على فيسبوك، عشية يوم الاستقلال "الأصوات المطالبة بتعديل الدستور تتزايد".

وأشار بشكل خاص إلى "التطلعات الكبيرة للشعب التي تجسدت في الالتماسات والمسيرات الداعمة للتعديل الدستوري".

وتابع تواديرا الذي انتخب رئيسا للدولة في 2016 وأعيد انتخابه في عام 2020 "استمعت اليكم وعلمت بطلباتكم العاجلة التي وصلتني من كل حدب وصوب للمطالبة بدستور جديد".

وفي السادس من أغسطس، طالب أكثر من ألف متظاهر في العاصمة بانغي بإجراء استفتاء لتعديل الدستور الذي تم اعتماده في 2016 ونص على تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.

وفي ديسمبر 2020، فاز تواديرا بولاية رئاسية جديدة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، بعد أن حصل على 53.16% من الأصوات، فيما لم يتمكن سوى ثلث الناخبين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 27 ديسمبر بسبب انعدام الأمن، ما يعكس ترهيب الجماعات المسلحة التي تسيطر على ثلثي البلاد.

المصدر: أ ف ب