موقع: مطاردة في النمسا بمشاركة دبلوماسيين أوكرانيين مخمورين بعد حادث مرور

قال موقع Kronen Zeitung، إن دبلوماسيين أوكرانيين مخمورين وقعوا في حادث مروري، وحاولوا بعد ذلك الفرار من مكان الحادث بعد وصول الشرطة.

ووفقا للتقارير الإعلامية، وقع الحادث صباح أمس الجمعة: كان أربعة سياح من ألمانيا يقودون سيارتهم في وسط المدينة، عندما اصطدمت سيارة أخرى بهم من الخلف. ووصل عناصر شرطة المرور بسرعة إلى مكان الحادث، لكن المذنب في الحادث قرر الهرب.

وفي النتيجة، تمكنت الشرطة من توقيف سيارة المخالف، وطالب رجال الشرطة وهم يمسكون مسدساتهم على أهبة الاستعداد، من السائق والركاب بمغادرة السيارة، الذين وافقوا على ذلك.

وأضاف الموقع في مقالته: "وتبين لاحقا أن الحديث يدور عن موظفين رفيعي المستوى في السفارة الأوكرانية".

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ومن جانبه، قال الطرف المتضرر في الحادث، إن سائق السيارة التي اصطدمت بهم تبادل مكانه مع الراكب بعد الاصطدام. وبعد الاختبار تم العثور على أكثر من جزئين في المليون من الكحول في دمه. أما الراكب الذي جلس خلف المقود فقد رفض أن يتم فحصه.

المصدر: نوفوستي