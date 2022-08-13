الأردن.. مصدر يفند الأنباء حول مركز تربية خاصة يضع مخدرات للطلبة في الطعام

نفى مصدر مطلع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع، حول وجود مركز تربية خاصة يضع مواد مخدرة في طعام الأطفال بالكرك، مشيرا الى أن هذه الواقعة قديمة ويعاد تداولها.

وبين المصدر لموقع "عمون"، أن حيثيات هذه القضية تعود لأكثر من سنة، حيث تم إغلاق المركز وإحالة القضية للقضاء، ولا زالت منظورة إلى الآن.

وكان عضو بمجلس نقابة الأطباء الأردنية، أعاد رواية تفاصيل تتعلق بمركز تربية خاصة يضع مواد مخدرة في طعام الأطفال بالكرك عبر منشور له في فيسبوك يوم أمس، ما أثار ضجة كبيرة وتم تناقل المعلومات على أنها قضية حديثة بالتزامن مع ضبط فرق مكافحة المخدرات 1 مليون حبة مخدرة في مزرعة بالكرك يوم أمس.

وقال الطبيب "ح.ق" في منشور على الفيسبوك : "قبل فترة تكلمت عن أحد المراكز الواقعة في محافظة الكرك التي تعنى بالأطفال الذين يعانون من صعوبات النطق والسلوك أنها تقوم بإعطاء الاطفال أدوية مخدرة تطحن وتوضع لهم في الأكل لإيهام أهالي الأطفال أن أطفالهم بدأوا بالتحسن السريع ذلك أن معظم هؤلاء الأطفال يعانون من فرط الحركة، وبعد إعطائهم الجرعات المخدرة التي تؤثر على جهازهم العصبي فيبدوا الطفل أكثر هدوء وهنا الكارثة التي تهدد حياة الطفل والتي عايشتها مع ابني ذو الأربع سنوات الذي عانى من أعراض الإدمان والمضاعفات بعد أن اكتشفت الموضوع واستغرق علاجه أكثر من سنة، وهناك أكثر من ست حالات لأطفال عانوا من نفس الكارثة ومثبت أسماء ذويهم في المحكمة للشهادة بالقضية".

المصدر: عمون