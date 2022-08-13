قتيل وعشرات المصابين بسبب عاصفة أثناء مهرجان موسيقي في إسبانيا (فيديو)

أعلنت السلطات الإسبانية مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة بلنسية في شرق البلاد فجر اليوم السبت.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، إن جزءا من المنصة سقط بسبب الرياح العاتية التي ضربت موقع المهرجان الضخم للموسيقى الإلكترونية الذي أقيم على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الساحلية جنوب بلنسية.

Terrible lo que ha ocurrido anoche en Medusa Festival de Cullera. Las fuertes rachas de viento le cuesta la vida a una persona y hay un número indeterminado de heridos #medusafestival#Cullera#medusapic.twitter.com/nUcLkGrz0F — AⓂE (@alonso_amd) August 13, 2022

ATENCIÓ 9.12 h: Un mort i 17 ferits al Medusa Festival a Cullera, al País Valencià.

👉🏻 Una violenta tempesta, aquesta matinada, ha fet caure diverses estructures de l’escenari sobre el públic.

👉🏻 El festival de música electrònica està suspès temporalment. pic.twitter.com/OgIEJnAijx — Sergi Maraña (@SergiMaranya) August 13, 2022

وأوضحت الطوارئ أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 22 عاما سقط عليه جزء من مسرح المهرجان، وأن ثلاثة بين الجرحى أصيبوا برضوض خطيرة و14 آخرين يعانون من كدمات طفيفة. وفي وقت لاحق أفادت السلطات بأن ما مجموعه 40 شخصا تلقوا الرعاية الطبية إثر الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" للرقص الإلكتروني، على شاطئ كوليرا، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.

😪 1 muerto y decenas de heridos por los fuertes vientos en el #medusafestival al caer parte del escenario principal #Valenciapic.twitter.com/rYuyIiewwv — Dstyle Zaragoza (@DStyleZgz) August 13, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إسبانية