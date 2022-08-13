زعيم المعارضة الفنزويلية يسعى إلى الاتصال بالرئيس الكولومبي الجديد

قال زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إنه يسعى إلى إجراء محادثات مع غوستافو بيترو الرئيس الكولومبي اليساري الجديد.

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وفي مؤتمر صحفي، أوضح خوان غوايدو قائلا: "سنبحث عن آليات رسمية للتواصل مع حكومة غوستافو بيترو"، الذي بدأ عملية تطبيع للعلاقات مع كراكاس.

وأشار إلى وجود محاولات "غير رسمية" لإجراء اتصالات من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وأردف غوايدو: "سنحاول الحصول رسميا على محاور في كولومبيا".

وتبادل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وغوستافو بيترو، يوم الخميس الماضي، تعيين سفيرين، كما دشنا بذلك عملية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في 2019 بعد الاعتراف بغوايدو رئيسا بالوكالة، حيث أشار زعيم المعارضة الفنزويلية إلى أنه "يحترم قرار بيترو، لكنه كان يتمنى أن يركز الرئيس بيترو أولا على الفئات الأكثر ضعفا وحماية المهاجرين واللاجئين الفارين من الحكم الديكتاتوري وانتهاك حقوق الإنسان والجوع".

وأردف: "كنت أتوقع أن يكون القرار الأول لبيترو حماية المستضعفين وعدم التقرب من الذين يحمون الإرهاب اليوم".

المصدر: "فرانس برس"