قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن عام 2022 شهد زخما قويا في موضوع جراحة تغيير الجنس للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن عدد الأجناس تجاوز هناك عدد الآيس كريم بجميع أنواعه، وبات القصر والمراهقون، الذين فقدوا هويتهم يجلسون على الهرمونات، وواصل البالغون ابتلاع مضادات الاكتئاب.

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وأعلنت وزارة أمن الدولة الأمريكية، بالاتفاق مع قيادات الفروع الحزبية للحزب الليبرالي، أن المعارض الجمهوري، الذي دعا علانية إلى الحفاظ على مفهوم "الرجل" و"المرأة" كما كان دائما لتحديد الجنس، ليس إلا جاسوسا أمريكيا. لقد حققت دكتاتورية الليبرالية الانتصار بشكل نهائي على الديمقراطية.

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا على تيليغرام