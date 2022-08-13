وسائل إعلام: انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل (فيديو)

أفادت وكالة "كابل نيوز" بوقوع انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وبحسب "كابل نيوز"، فإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.

كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الضحايا حتى الآن.

د کابل ښار لویدیځ برچي سیمه کې د برښنايي پېژندپاڼو د وېش د یوه مرکز په ورودي دروازه کې چاودنه شوې ده.

چاودنه نن شنبه ۱۰:۴۰ بجې شوې او تر دې دمه د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نشته. pic.twitter.com/IBV5cOHSZu — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 13, 2022

المصدر: "كابل نيوز"