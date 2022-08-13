وسائل إعلام: انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل (فيديو)
AFP
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أفادت وكالة "كابل نيوز" بوقوع انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية كابل.
وبحسب "كابل نيوز"، فإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.
كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الضحايا حتى الآن.
د کابل ښار لویدیځ برچي سیمه کې د برښنايي پېژندپاڼو د وېش د یوه مرکز په ورودي دروازه کې چاودنه شوې ده.— KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 13, 2022
چاودنه نن شنبه ۱۰:۴۰ بجې شوې او تر دې دمه د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نشته. pic.twitter.com/IBV5cOHSZu
المصدر: "كابل نيوز"