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وسائل إعلام: انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل (فيديو)

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وسائل إعلام: انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل (فيديو)
AFP
صورة أرشيفية - 2020
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أفادت وكالة "كابل نيوز" بوقوع انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وبحسب "كابل نيوز"، فإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.

كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الضحايا حتى الآن.

المصدر: "كابل نيوز"

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