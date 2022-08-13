كوبا: العثور على رفات 4 أشخاص في موقع خزانات النفط المحترقة

أعلن وزير الصحة الكوبي خوسيه بورتال أمس الجمعة، أن مجموعات عمل من المحققين وخبراء الطب الشرعي عثرت على رفات أربعة أشخاص في موقع الحريق بمستودع للنفط في شمال غرب الجزيرة.

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وكتب الوزير عبر "فيسبوك": "في الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة، أتاح العمل في مكان الحادث التعرف على رفات تعود لأربعة أشخاص مختلفين".

وذكرت الرئاسة الكوبية عبر "تويتر" أنه "في الساعة السابعة صباحا (يوم الجمعة) تم الإعلان عن انتهاء الحريق" الذي استعر لمدة أسبوع، مضيفة أن حوالى ستين خبيرا في الطب الشرعي دخلوا منطقة الكارثة في محاولة للعثور على جثث مفقودين.

واندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس، وهو الأكبر في كوبا ويقع على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.

واحترقت أربعة خزانات يمكن أن تحوي ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، من أصل ثمانية موجودة في الموقع.

ولقي اثنان من رجال الإطفاء حتفهما في الحريق الذي أسفر أيضا عن إصابة 132 شخصا بجروح، كان 23 منهم ما زالوا في المستشفى يوم الجمعة، وأربعة من الجرحى في حالة حرجة.

ويتوقع أن تؤدي خسارة ملايين اللترات من المحروقات الأساسية لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلى تفاقم الوضع الصعب لإمدادات الكهرباء في الجزيرة.

المصدر: أ ف ب + "نوفوستي"