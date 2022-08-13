كوريا الشمالية تنهي العمل بإلزامية وضع الكمامات

أنهت كوريا الشمالية العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل الأماكن تقريبا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، بعد أيام على إعلان الزعيم كيم جونغ أون "الانتصار" على كوفيد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم السبت أنه "تم رفع إلزامية وضع الكمامات في كل الأماكن باستثناء مناطق الخطوط الأمامية والمدن والمقاطعات الحدودية، نظرا إلى أن البلاد بكاملها أصبحت منطقة خالية من الوباء".

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وأعلنت كوريا الشمالية "انتصارا باهرا" على كوفيد في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أشهر فقط على إعلانها تسجيل أولى الإصابات في مايو. كما تم رفع العمل بتدابير التباعد الاجتماعي في كل المناطق باستثناء المناطق الحدودية، حسب الوكالة.

رغم ذلك، أوصت السلطات الكورية الشمالية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض بمواصلة وضع الكمامات، وطلبت من الكوريين الشماليين "البقاء متيقظين" لأي "شيء غير طبيعي"، في إشارة على ما يبدو إلى بالونات تطلق من الجنوب.

وفي وقت سابق اتهمت بيونغ يانغ سيئول بالتسبب في تفشي فيروس كورونا في البلاد وهددت بـ"القضاء" على السلطات الكورية الجنوبية إذا لزم الأمر.

المصدر: أ ف ب