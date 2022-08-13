ماكرون: نضال سلمان رشدي "هو نضالنا" و"نحن إلى جانبه"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضامنه مع الكاتب سلمان رشدي الذي تعرض للطعن بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة في ولاية نيويورك، مؤكدا "أننا اليوم إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".

وكتب ماكرون عبر تويتر مساء أمس الجمعة: "منذ 33 عاما، يجسد سلمان رشدي الحرية ومحاربة الظلامية.. نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالمي. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2022

كما نشرت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والكثير من الوزراء عبر "تويتر" رسائل تضامن مع الكاتب البريطاني.

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وأكدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا أن "الهجوم على سلمان رشدي عمل دنيء.. إن حرية الضمير والتعبير ضرورية ضد التعصب".

ونددت وزيرة الثقافة ريما عبد الملك بـ"عمل همجي"، مشيدة بـ"33 عاما من الشجاعة".

كذلك، أشاد وزير التربية الوطنية باب ندياي، بالكاتب الذي يمثل "رمزا للحرية وسعة الاطلاع والذي لن تتمكن أي ظلامية.. من إيقافه".

وخضع رشدي الذي أصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانية"، لجراحة طارئة إثر تعرضه للطعن في العنق خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك، وقال وكيل أعماله إنه وضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

المصدر: أ ف ب