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ترامب: جميع الوثائق التي تم العثور عليها في منزلي لم تكن سرية

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ترامب: جميع الوثائق التي تم العثور عليها في منزلي لم تكن سرية
AP Julia Nikhinson
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن جميع الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء تفتيش منزله بمار أيه لاغو، لم تكن سرية.

ونشر ترامب بيانا في موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة، قال فيه: "أولا، تم رفع السرية عن كل شيء. ثانيا، لم يكونوا بحاجة لمصادرة أي شيء مني. وكان بإمكانهم الحصول عليها في أي وقت دون الألاعيب السياسية والاعتداء على مار أيه لاغو".

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ولم يوضح ترامب متى تم رفع السرية عن الوثائق المذكورة.

يذكر أن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة لتصنيف الوثائق سرية أو رفع السرية عنها. ولا يحق له فقط رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالمجال النووي.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين 8 أغسطس.

وحسب التقارير الإعلامية، عثر المفتشون على وثائق سرية يحظر تخزينها إلا في المكاتب المحددة.

المصدر: تاس

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