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وزير الداخلية التركي: لن نترك السوريين وحيدين

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وزير الداخلية التركي: لن نترك السوريين وحيدين
Legion-Media
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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري والوحدات الكردية وحيدين".

وأشار، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن "حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سوريا، نشرت في وقت سابق كلاما على لسانه لم يتفوه به إطلاقا".

وأضاف صويلو: "الأمر بات مفهوما.. هذا المخطط يقف وراءه حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية والنظام وحتما محرضون".

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وختم تغريدته بالقول: "إن تركيا تصون إنسانيتها وصداقتها وجيرتها".

المصدر: وكالة الأناضول

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