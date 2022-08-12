بقيمة 430 مليار دولار.. الكونغرس يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

أقر الكونغرس الأمريكي في تصويت نهائي يوم الجمعة خطة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحة، ما يمثل انتصارا سياسيا مهما للرئيس الديمقراطي قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات تشريعية حاسمة.

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وقد دفع الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.

وهذه الخطة التي يُفترض أن تحقق أهدافها من ناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتصبح قانونا نافذا.

وفي 7 أغسطس أقر المجلس خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة، مانحا البيت الأبيض انتصارا مرحليا هاما قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

والخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار أقرت بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

وبعد 18 شهرا من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراتونية، أقر المجلس الخطة حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، حيث احتاجوا فقط إلى أصواتهم لتمرير النص.

المصدر: وكالات