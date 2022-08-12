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الصحة العالمية تغير تسمية اثنتين من نسخ جدري القردة تجنبا للتمييز تجاه إفريقيا

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الصحة العالمية تغير تسمية اثنتين من نسخ جدري القردة تجنبا للتمييز تجاه إفريقيا
Legion-Media
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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تغيير تسمية اثنتين من نسخ فيروس جدري القردة في خطوة تهدف إلى تجنب التمييز تجاه إفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان لها، يوم الجمعة، إنه تم التوصل إلى التوافق بشأن تغيير اسم نسخة حوض الكونغو إلى "النسخة رقم واحد"، ونسخة غرب إفريقيا إلى "النسخة رقم اثنين".

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وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد أعلن في وقت سابق عن نية تغيير تسمية فيروس جدري القردة بطلب من العلماء، وخاصة تغيير تسميات نسخ الفيروس كي لا تميز دولا ومناطق إفريقية معينة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس جدري القردة حالة طوارئ عالمية في 23 يوليو الماضي. وقد بلغ عدد الإصابات حول العالم أكثر من 30 ألف حالة مع تسجيل عدد من الوفيات.

المصدر: نوفوستي

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