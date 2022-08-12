الصين: نحظى بشعبية أكبر من الولايات المتحدة في العالم العربي

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، إنه لم يفاجأ باستطلاع للرأي أظهر أن الصين تحظى بشعبية أكبر من الولايات المتحدة في الدول العربية.

وأكد وانغ وين بين أن الصين كانت دائما صديقا مخلصا وموثوقا لهم.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في 10 أغسطس أن الباروميتر العربي، وهي شبكة بحثية مقرها جامعة برينستون في الولايات المتحدة، أجرت استطلاعات للرأي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2022 في دول من بينها العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وتونس والسودان.

وأظهرت النتيجة أن شعوب الدول العربية لديهم آراء إيجابية حول الصين أكثر من الولايات المتحدة.

"opinions of #China have declined in recent years, & he attributed this to a shift in how Chinese economic overtures have come to be viewed." @mdhrobbins shares with @ShaolinTom@Newsweek Arab Barometer insights on views of US-China competition in #MENA.https://t.co/cf2NPdkch6https://t.co/VwxJN6kiSf — الباروميتر العربي /Arab Barometer (@ArabBarometer) August 10, 2022

وحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية، فإن بكين تتبع دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتلتزم بمبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، مضيفا أن الصين لعبت دائما دورا بناء في العالم العربي.

وصرح وانغ بأن الصين تدعم الدول العربية والدول الأخرى في الشرق الأوسط في معالجة قضايا الأمن الإقليمي من خلال التضامن والتنسيق، وتدعم شعوب المنطقة في استكشاف مسار التنمية الخاص بهم بشكل مستقل.

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن بلاده لا تسعى أبدا لتحقيق مصالح جيوسياسية، وليس لديها أي نية لملء ما يسمى بـ "فراغ السلطة".

وقال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لدعم التنمية الوطنية وتنشيط بعضهما البعض، وحماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل مشترك، وتعزيز التعاون العملي بشكل مطرد في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذا يمكن أن يعود بالفائدة على الشعبين الصيني والعربي مع الدفاع عن التعددية الحقيقية والعدالة والإنصاف الدوليين.

المصدر: موقع "غلوبال تايمز" الصيني