"فوكس نيوز": مكتب التحقيقات الفيدرالي يسمح بمصادرة جميع الوثائق السرية من منزل ترامب

فوض قاضي محكمة مقاطعة فلوريدا الجنوبية بروس رينهارت، مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة جميع الوثائق "المخزنة بشكل غير قانوني" في منزل دونالد ترامب التي ضبطت أثناء تفتيشه.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فقد أعطى القاضي عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الأذن بمصادرة جميع الوثائق والمستندات والأوراق التي تشكل أدلة على أنه تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو أشياء أخرى مخزنة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الوثائق الرئاسية التي تم إصدارها أثناء إقامة ترامب في كرئيس للدولة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021.

وصادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق حزمة من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: تاس