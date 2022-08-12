مفوضية اللاجئين: 1200 مهاجر غرقوا أو فقدوا في النصف الأول من 2022

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 1200 مهاجر غرقوا أو فقدوا في البحر في النصف الأول من العام الجاري.

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فرع المفوضية في أثينا أعلن تلك الإحصاءات، بينما تواصل البحرية اليونانية البحث مستمرا عن المفقودين إثر غرق قارب هجرة يوم الأربعاء الماضي قبالة سواحل جزيرة رودس.

وغرق قارب طوله 15 مترا من ميناء صغير قرب مدينة أنطاليا التركية. وقد تم إنقاذ 34 شخصا: 29 من خفر السواحل اليوناني، وخمسة من خفر السواحل التركي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية