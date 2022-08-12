روجر ووترز يصف بيلوسي بـ"السخيفة" ويذكر الأسباب!..

اعتبر روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" البريطانية بحديث لقناة RT علق فيه على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أن بيلوسي "سخيفة".

وقال ووترز: "بيلوسي عجوز غبية وسخيفة... نعم إنها كذلك".

وأضاف أن بيلوسي أرادت السفر إلى تايوان لتلتقط الصور، مع كل ما تشكله هذه الزيارة من خطورة كبيرة، متجاهلة تماما الاتفاقات المتعلقة بمبدأ "الصين الواحدة".

وأشار إلى أن الكونغرس الأمريكي الحالي نفسه "بلا أسنان".

وفي وقت سابق وصف ووترز الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مجرم.

المصدر: RT