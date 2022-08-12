طهران تعلن أنها تراجع "مقترحات أوروبية" لضمان تلبية مطالبها في الاتفاق النووي

قال دبلوماسي إيراني إن بلاده تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها، وأشار إلى أن طهران قد تقبل تلك المقترحات إن كانت تضمن مطالب إيران في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن الدبلوماسي الذي وصفته بأنه "مطلع على عملية المفاوضات" أن "على طهران التحقق مما إذا كانت تلك المقترحات تضمن مطالب إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك المطالبات السياسية المتعلقة بالضمانات ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق، وما إذا كان يمكن أن تكون مطمئنة في هذه الأمور".

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وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت قبل ساعات عن دبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي قدم مقترحات بشأن إجراءات الضمان، وهو ما علق عليه الدبلوماسي الإيراني، بالقول: "إن هذا الاقتراح يجب أن يكون مطمئنا لإيران من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنه يغطي جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها في فيينا".

الجولة الأخيرة من المحادثات النووية، انتهت الأسبوع الماضي في فيينا، وأعلنت إيران أنها ستناقش الادعاءات السياسية المتعلقة بإجراءات الضمان ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق.

وكان نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، أشار إلى المحادثات الأخيرة لرئيس الجمهورية مع عدد من قادة مجموعة 1+4 ، وقال عبر "تويتر" إن جميع المحادثات التي أجراها الرئيس مع نظرائه في فرنسا وروسيا والصين شددت على أن حل وتسوية ملف "المزاعم المتعلقة بإجراءات الضمان يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية