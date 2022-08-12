الدفاع الروسية: قوات كييف تتحصن في المباني السكنية بخاروكوف ونيكولاييف
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن منتسبي كتيبة "كراكين" النازية يتحصنون في المباني السكنية بمناطق مقاطعتي خاركوف ونيكولاييف جنوب وشرق أوكرانيا.
وقال ميزينتسيف إن وحدات من القوات الأوكرانية وكتيبة "كراكين" تمركزوا في الطوابق العلوية والسفلية من المباني السكنية في خاركوف والتي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابض للدفاع الجوي على أسطحها.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلي تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المباني التي تتمركز بها.
المصدر: تاس