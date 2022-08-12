رئيس وزراء إثيوبيا يعدد فوائد سد النهضة

عدّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الفوائد التي ستجنيها بلاده من مشروع سد النهضة الذي أعلنت أديس أبابا عن اكتمال الملء الثالث لخزانه اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء إنه مرت سنوات منذ موافقة الدول الإفريقية على التعاون الاقتصادي الإقليمي، مشيرا إلى أن إحدى طرق تقوية هذه العلاقات الاقتصادية هي بيع الكهرباء إلى الدول المجاورة.

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وأضاف أنه عند التوليد الكامل للكهرباء من سد النهضة يمكن لدول الجوار الاستفادة منها، وسيوفر فرص واسعة للتنمية والنمو والإزدهار معا.

وذكر أيضا أن المنطقة التي يقع فيها سد النهضة الإثيوبي جبلية وخضراء مما سيساهم في تعزيز السياحة وخيارات الترفيه المتنوعة وكذلك لتربية الأسماك.

وأشار إلى أن سد النهضة سيكون لديه القدرة ليصبح معلما من معالم إثيوبيا كونه أكبر سد في إفريقيا مما يمكنه من جذب شعوب العالم لإستكشافه.

وأصرح بأنه وبسبب السد ستصبح للمنطقة حوالي 70 جزيرة وتحتل أكثر من 40 جزيرة أكثر من 10 هكتارات لكل منها ويغطي بعضها أكثر من 800 إلى ألفي هكتار، وأن أصغر جزيرة تبلغ 5 هكتارات.

وأوضح أن هذه الجزر يمكن أن تقام فيها الكثير من المنتجعات السياحية ووسائل الترفيه الأخرى والاستثمار الصحيح والرياضات المائية المختلفة.

المصدر: محطة "فانا" الإذاعية الإثيوبية