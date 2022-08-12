حاكمة نيويورك تكشف الحالة الصحية لصاحب "آيات شيطانية" بعد تعرضه لعملية اغتيال

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، الجمعة، أن سلمان رشدي الكاتب البريطاني الهندي الأصل مؤلف رواية "آيات شيطانية"، على قيد الحياة ويحصل على الرعاية التي يحتاجها في مستشفى محلي.

وجاءت تصريحات كاثي هوكول بعد الهجوم الذي تعرض له سلمان رشدي قبيل أن يلقي محاضرة في معهد Chautauqua للآداب في نيويورك.

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وقالت هوكول إن أحد أفراد شرطة الولاية تصدى للمهاجم وأنقذ حياة رشدي وقام بحمايته وكذلك مدير الندوة الذي تعرض للهجوم أيضا.

وأضافت: "نحن ندين ما حدث وندين كل أعمال العنف.. ونريد أن يشعر الناس بحرية الكلام وكتابة الحقيقة".

وتابعت حاكمة نيويورك قائلة إن رشدي "شخص أمضى عقودا ينطق بالحقيقة في مواجهة السلطة والقوة... شخص كان غير خائف على الرغم من التهديدات التي تبعته طوال حياته على ما يبدو".

وكانت شرطة ولاية نيويورك قد أعلنت في بيان، أنه "حوالي الساعة 11 صباحا، صعد رجل مشتبه به إلى المسرح وهاجم رشدي ومحاوره".

وصرحت بأن رشدي أصيب بطعنة في رقبته على ما يبدو، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في المنطقة.

وتابعت أن أحد عناصر شرطة الولاية المكلف بتأمين الحدث قام باحتجاز المشتبه به على الفور، مع مساعدة من مكتب عمدة مقاطعة تشاتوكوا في مكان الحادث.

وبرز اسم سلمان رشدي منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد، وأثارت احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي، وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية