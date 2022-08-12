البنتاغون: واشنطن لا تملي على أوكرانيا إدارة عملياتها العسكرية

زعم مسؤول كبير في البنتاغون أن الولايات المتحدة لا تملي على أوكرانيا إدارة الأعمال العسكرية في مواجهة القوات الروسية، وأن كييف هي التي تحدد أهداف هجماتها.

وقال المسؤول: "بالتأكيد، نحن لا نخبر أوكرانيا بكيفية إدارة الأعمال القتالية".

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وأكد أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بـ"وسائل الدفاع" التي تحتاجها، وأن كييف هي التي تحدد بشكل مباشر أهداف ضرباتها.

وعلق على الوضع حول محطة زابوروجيه النووية، والتي تعرضت لقصف أوكراني جديد في الأيام الماضية، معتبرا أن الجانب الأوكراني لا يمكن أن يكون مهتما بهذه الهجمات أو التسبب في ضرر من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل المحطة.

وأضاف: "ببساطة لا يوجد معنى لذلك".

المصدر: نوفوستي