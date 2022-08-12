بوريل يدعو لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيه الذرية

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، القوات الروسية إلى الانسحاب من محطة زابوروجيه النووية جنوب أوكرانيا، وجعل محيط المحطة منطقة منزوعة السلاح.

وكتب على تويتر يوم الجمعة: "أؤيد الدعوة إلى نزع السلاح من منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بدءا بالانسحاب الكامل للقوات الروسية، وأدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارتها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الروسية صدت ظهر الخميس وللمرة الثانية خلال يوم هجوما بالقذائف والمسيّرات شنته قوات كييف على المحطة، ومدينة إنرغودار حيث المحطة.

المصدر: تاس