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واشنطن تؤكد أنها لم تسجل أي تغيير إشعاعي في محطة زابوروجيه النووية

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واشنطن تؤكد أنها لم تسجل أي تغيير إشعاعي في محطة زابوروجيه النووية
Globallookpress Victor
محطة زابوروجيه النووية
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أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تسجل أي تغيير في الحالة الإشعاعية بمحيط محطة زابوروجيه الكهرذرية الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا.

وقال المسؤول للصحفيين إن الولايات المتحدة "تراقب الوضع حول محطة زابوروجيه النووية".

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وحسب المسؤول فقد أكدت الدوائر المعنية "عدم وجود مؤشرات على زيادة أو مستوى غير طبيعي للإشعاع" في منطقة المحطة.

وأضاف: "نواصل الدعوة إلى نزع السلاح في هذه المنطقة ووقف جميع الأنشطة العسكرية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي بقصفه مواقع البنية التحتية لمحطة زابوروجيه النووية.

المصدر: نوفوستي

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