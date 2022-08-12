دونيتسك.. عمدة مدينة غورلوفكا ينفي تعرض المدينة لخطر كيميائي

أكد إيفان بريخودكو عمدة مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك أن القصف الأوكراني لمجمع ستيرول الصناعي بالمدنية، لم ينجم عنه خطر كيميائي، وأن الحريق نشب في مستودع مجاور لمواد البناء.

وكتب بريخودكو في تيليغرام: "أدت قذيفة أوكرانية لاندلاع حريق في مستودع يحتوي على مواد بناء في مجمع ستيرول الصناعي المجاور، حيث ارتفعت أعمدة دخان سوداء شاهدها سكان المنطقة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يجري إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء، ولا يوجد أي تهديد كيميائي للسكان".

المصدر: نوفوستي