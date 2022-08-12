رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك

عثر الخبراء في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك على فيروس شلل الأطفال، في مؤشر جديد على أن المرض الذي لم يرصد في البلاد خلال عقد من الزمن، ينتشر ببطء بين الأطفال غير المطعمين ضده.

ويشير وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي للمدينة حسب الخبراء على الأرجح، إلى انتشار الفيروس بشكل محلي.

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري تي. باسيت إن رصد الفيروس في عينات الصرف الصحي في مدينة نيويورك مقلق لكنه ليس مفاجئا.

وأوضح أشوفين فاسان مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أن "الخطورة على سكان نيويورك حقيقية.. لكن الدفاع بسيط جدا احصلوا على اللقاح المضاد لشلل الأطفال".

وتابع: "مع انتشار شلل الأطفال في تجمعاتنا هناك، لا يوجد ببساطة ما هو أكثر ضرورة من تطعيم أطفالنا لحمايتهم من هذا الفيروس، وإن لم تكونوا قد حصلتم على اللقاح أو حصلتم عليه غير كامل كبالغين، فمن فضلكم اختاروا الآن الحصول عليه".

وأكد أن شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تماما وعودته للظهور يجب أن يكون جرس إنذار للجميع.

المصدر: أ ب