نفوق جماعي للأسماك قبالة نهر في ألمانيا وبولندا بسبب مادة سامة (فيديو)

كشفت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية عن عثورها على مادة غير معروفة شديدة السمية في نهر أودرا، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك.

وأوضحت الوزارة أن تحليلا لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيماوية اصطناعية غير معروف مصدرها حتى الآن يُحتمل أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات.

وأفادت بأنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا.

ونصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودرا وقناة مجاورة له.

كما كشفت إدارة حماية البيئة في بولندا عن كارثة بيئية وقعت على نهر أودرا، حيث طفت أطنان من الأسماك الميتة من النهر.

وأشارت إلى أن سبب نفوقها هو وجود مادة "ميسيتيلين" السامة في الماء.

المصدر: وكالات