 
مباشر

نفوق جماعي للأسماك قبالة نهر في ألمانيا وبولندا بسبب مادة سامة (فيديو)

أخبار العالم

نفوق جماعي للأسماك قبالة نهر في ألمانيا وبولندا بسبب مادة سامة (فيديو)
Gettyimages.ru
نفوق جماعي للأسماك قبالة نهر في ألمانيا وبولندا بسبب مادة سامة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tllr

كشفت وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ الألمانية عن عثورها على مادة غير معروفة شديدة السمية في نهر أودرا، الذي يمر عبر بولندا وألمانيا، تسببت في نفوق جماعي للأسماك.

وأوضحت الوزارة أن تحليلا لمياه النهر أظهر أدلة على وجود مواد كيماوية اصطناعية غير معروف مصدرها حتى الآن يُحتمل أن يكون لها تأثيرات سامة على الفقاريات.

وأفادت بأنه لم يتسن بعد تحديد كمية الأسماك التي نفقت في أنحاء بولندا وألمانيا.

ونصحت السلطات الألمانية في منطقتي أوكرمارك وبارنيم، وهما موطن لتلال متعرجة ومحمية طبيعية، المواطنين بتجنب ملامسة مياه نهر أودرا وقناة مجاورة له.

كما كشفت إدارة حماية البيئة في بولندا عن كارثة بيئية وقعت على نهر أودرا، حيث طفت أطنان من الأسماك الميتة من النهر.

وأشارت إلى أن سبب نفوقها هو وجود مادة "ميسيتيلين" السامة في الماء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا