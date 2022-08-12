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زيلينسكي يعرض على البرلمان تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

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زيلينسكي يعرض على البرلمان تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا
Legion-Media Poolfoto
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أحال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى برلمانه مشروع قانون لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة التي أعلنها مع بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وقال البرلمان الأوكراني في بيانه: "قدم رئيس الدولة إلى البرلمان مشروع قانون بشأن الموافقة على مرسوم رئيس أوكرانيا حول "تمديد فترة التعبئة العامة" ومشروع قانون بشأن الموافقة على مرسوم رئيس أوكرانيا حول "تمديد فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا"".

وبدأ العمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير ومدد البرلمان الأوكراني في 22 مايو العمل بها 90 يوما، حتى 23 أغسطس.

المصدر: تاس

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