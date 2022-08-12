وسائل إعلام: بايدن يقضي إجازته في قصر متبرع ديمقراطي

يقضي الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته مع عائلته في جزيرة كاواي في ساوث كارولينا في قصر مطل على المحيط، تعود ملكيته لأحد المانحين القدامى للحزب الديمقراطي، حسبما كتبت صحيفة ديلي ميل.

وتفيد الأنباء بأن بايدن وزوجته غيل وابنه هانتر مع زوجته ميليسا كوهين وحفيده بو غادروا على متن طائرة رئاسية من قاعدة أندروز العسكرية إلى مدينة تشارلستون الساحلية، التي تقع بالقرب منها جزيرة "كياوا".

وبحسب الصحيفة، فإن المنزل الذي ستعيش فيه عائلة بايدن، بما في ذلك ابنه هانتر، الذي تردد اسمه في العديد من الفضائح، تعود ملكيته لأرملة ثرية لرجل الأعمال جيمس ألفين ماريا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقضي فيها عائلة الرئيس الأمريكي إجازتها في هذا القصر الذي تبلغ قيمته 20 مليون دولار فمنذ عام 2009 بايدن وعائلته قضوا إجازتهم في هذا المنزل مراراً.

ولفتت وسائل الإعلام إلى إن أسرة بايدن لا تدفع مقابل إقامتها هناك.

المصدر: نوفوستي.