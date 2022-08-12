حزب "آفاق تونس" يستأنف رفض طعنه في الاستفتاء

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس أن كتابتها سجلت يوم الجمعة طعنا بالاستئناف في حكم صادر عن دائرة قضائية في النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو 2022.

وأوضحت المحكمة الإدارية في بلاغ أن الطعن قدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس".

وقرر حزب "آفاق تونس" استئناف قرار المحكمة الإدارية بخصوص الطعن في نتائج الاستفتاء.

وكانت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو 2022، قد قضت برفض الطعن شكلا، وفق بلاغ أصدرته المحكمة الإدارية.

وأضافت المحكمة أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، أحكامها بخصوص طعنين مقدّمين من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" في نتائج الاستفتاء، ورفضت كليهما.

ولم توضح المنظمة ولا الحزب المذكور حتى الآن ما إذا كانا ينويان الاستئناف مثل "آفاق تونس".

ويؤجل الطعن في الأحكام الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ويرجح أن يتم ذلك نهاية هذا الشهر، إذا رُفضت الطعون نهائيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية